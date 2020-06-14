يوميات كورونا في آسيا.. إيران تقترب من 190 ألف إصابة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 7.917.772 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 433.194، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.068.100حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة آسيا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سما سادات لاري، أمس الأحد، تسجيل 2472 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 187427 من ضمنهم 2781 في حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعناية المركزة.

وأضافت سادات لاري، أنه تم تسجيل أيضا 107 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 8837 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأشارت المتحدثة الإيرانية، إلى أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 148674 شخصا.

وفي اليابان، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 60 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 17508 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان، إنها لم تسجل اي وفيات جديدة بالفيروس لتستقر حصيلة ضحايا الجائحة عند 927 حالة.

وأضافت الوزارة اليابانية، أن طوكيو التي توصف بأنها الأكثر تضررا بالفيروس سجلت 47 إصابة إضافية في أكبر حصيلة يومية منذ الخامس من مايو الماضي ما يرفع مجموع الحالات في العاصمة اليابانية إلى 5544 حالة.

4 مناطق ببكين ترفع الطوارئ إلى متوسطة

وفي الصين، أعلنت السلطات، اليوم، رصد 57 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد، منها 36 حالة في بكين التي رفعت أربع مناطق بها حالة الطواريء الصحية إلى متوسطة، أثر تسجيل إصابات جديدة بعد مرور 56 يوما دون تسجيل أي حالات محلية بالفيروس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة، قولها، إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83132 حالة بينما يستقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة.

وأضافت اللجنة الوطنية، أن الاصابات الجديدة بينها 38 حالة محلية، مشيرة إلى أن منها 36 حالة في العاصمة بكين وحالتان في مقاطعة لياونينج بشمال شرق الصين في حين لم تسجل أي إصابة جديدة في مقاطعة هويي وعاصمتها مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت اللجنة الصينية، أنها سجلت 19 إصابة "وافدة" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين منها 17 حالة في مقاطعة كوانج دونج وحالة إصابة واحدة في كل من مدينتي شنجهاي و تشونجتشينج ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج إلى 1827 حالة.

وأوضحت اللجنة الصينية، أن شخصين غادرا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تماثلهما للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن إلى 78369 شخصا.

وعن الحالات خارج بر الصين الرئيسي، أشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل 1109 حالات حتى نهاية أمس الأول السبت من بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 إصابة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة فيما سجلت تايوان 443 حالة منها سبع حالات وفاة.

ولفتت اللجنة الصينية، إلى مغادرة 1061 مريضا في هونج كونج و45 في مكاو و431 في تايوان، المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، رفعت 4 مناطق في العاصمة الصينية حالة الطواريء الصحية إلى متوسطة أثر تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد وذلك بعد مرور 56 يوما دون تسجيل أي حالات إصابة محلية بالفيروس.

وذكر مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" في بيان، أن مناطق (يويتان) و(شيلويوان) و(هواشيانج) في حي (فنجتاي) و(تشانجيانج) في حي (فانجشان) رفعت مستوى الاستجابة لحالة الطواريء الصحية إلى متوسط عقب تسجيل عدد من حالات مصابة بعدوى محلية خلال اليومين الماضيين كانت مرتبطة بسوق "شينفادي"وهو أكبر سوق جملة في بكين ويتواجد في حي (فنجتاي).

"هوبي" تخفض الاستجابة الطارئة من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث

من جانبه، أعلن نائب حاكم مقاطعة هوبي "يانج يون يان"، خفض الاستجابة الطارئة من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث وذلك بعد عدم تسجيل عاصمة المقاطعة مدينة ووهان، أي حالات اصابة جديدة لمدة 12 يوما على التوالي.

وأعلنت سلطات العاصمة الصينية "بكين" تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد، جميعها مرتبط بسوق "شينفادي" للبيع بالجملة الذي تم رصد أول حالة إصابة هناك نهاية الأسبوع الماضي بعد مرور 56 يوما دون الإبلاغ عن أي إصابات محلية في بكين.

كوريا الجنوبية: 34 إصابة جديدة بكورونا

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات، أمس الأحد تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12085 حالة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول في بيان، أن الإصابات الجديدة بينها 31 حالة لانتقال العدوى محليا و3 حالات قادمة من الخارج.

وأكدت المراكز الكورية، حول حصيلة الوفيات، أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة لتستقر حصيلة الضحايا عن 277 حالة.

الهند تسجل 11989 إصابة جديدة بالوباء

وفي الهند، سجلت السلطات، ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا المستجد، بلغ 11989 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، و301 حالة وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت وزارة الصحة الهندية، أنه ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 320922 إصابة، ما يجعل الهند في المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، في مجموع عدد الإصابات المسجلة.

وأضافت الوزارة الهندية، أن كورونا حصد أرواح 9151 شخصا، فيما يخضع الآن 149348 شخصا للعلاج في المستشفيات، وتعافى 162378 شخصا، 9027 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ارتفاع الإصابات في باكستان إلى 139230

وأعلنت باكستان، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 139230 حالة، وقال مركز القيادة والعمليات في بيان إنه تم تسجيل 6825 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الاصابات إلى 139230 حالة.

وأضاف مركز القيادة، أنه تم كذلك تسجيل 81 حالة وفاة لترتفع حصيلة الضحايا إلى 2632 شخصا، مشيرا إلى أنه تم إجراء 29546 اختبار للكشف عن الفيروس حتى الآن.

قيرجيزستان تسجل 78 حالة إصابة جديدة بكورونا

وفي قيرجيزستان، أعلنت السلطات، أمس الأحد، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما يعتبر قفزة ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة التي كان معدل الإصابة اليومي فيها يتراوح بين 30 و40 حالة.

وأضاف المركز، أن إجمالي المصابين وصل إلى 2885 حالة منهم 438 من العاملين في المجال الطبي، بينما بلغت الوفيات حتى الآن 27 شخصًا،وتم شفاء 1791 شخصًا .

وفي كازاخستان، أعلن وزير الصحة في يلجان بيرتانوف، أمس الأحد، إصابته بكورونا المستجد ونقله إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكازاخية "كازين فورم".