وزير السياحة: غير مسموح للسياح بزيارة القاهرة والجيزة.. "3 محافظات فقط"

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه من غير المسموح للسياح بالسفر للقاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن المسموح لهم هو المحافظات الثلاثة التي تعتبر من الأقل في إصابات فيروس كورونا.

وأضاف العناني خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر وزارة الدولة لشئون الإعلام، أننا لسنا متعجلين وأن ما يهم مصر هو سلامة الشعب وسلامة الضيف والحفاظ على سمعة مصر العالمية كسوق سياحي.

وأشار العناني إلى أن الإعفاء من رسوم الفيزا يعتبر تحفيزا للسائح لزيارة مصر مشددًا على أنه لن يتم السماح لفنادق القاهرة والجيزة بالعمل في الفترة الحالية وأن من يسمح لهم بالعمل هي الفنادق المصرح لها في 3 محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

وتابع: "مش معنى إننا مستعدين نبدأ إنك هتروح المطار تلاقي طوابير الناس معاها فلوس أو معهاش فلوس".