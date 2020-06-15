شوشة: الرئيس متهم بتنمية شمال ووسط سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية سيناء، وبصفة خاصة منطقة وسط سيناء.

وأوضح أن الرئيس وجه الجهات المعنية باستكمال توصيل مياه ترعة السلام إلى منطقة السر والقوارير في وسط سيناء لري وزراعة مساحة 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد نقطة تحول كبيرة بعد افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، والتي ستوفر مياها لري مساحة 600 ألف فدان في شمال سيناء، بخلاف المساحات المزروعة على مياه الآبار، وبذلك ستصبح لدينا مساحة أكثر من مليون فدان متوفر لها المقرر المائي وصالحة للزراعة.

وأشار محافظ سيناء إلى أن شمال سيناء ستصبح بهذه الزراعات سلة غذاء لمصر كلها.