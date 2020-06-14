العناني: منع تقديم الشيشة وغلق منطقة لعب الأطفال في المنشآت السياحية

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه بالنسبة لضوابط تشغيل المطاعم السياحية، فإنه سيجرى تقليل الزحام، بضمان تباعد متر بين كرسي وآخر، ومترين بين كل منضدة وأخرى.

وأضاف العناني خلال مؤتمر صحفي: "كل منضدة ستسقبل 6 أشخاص بحد أقصى، والدفع إلكتروني وقياس درجة الحرارة لنزلاء المطعم ولن نسمح بالأوبن بوفيه".

وتابع: "يجب توفير المعقمات ومناديل التعقيم على المناضد، والشوك والسكاكين البلاستيك، وإزالة المفارش من على مناضد الطعام واستبدالها بأخرى بين كل مستخدم وآخر".

وأردف: "حظر تقديم الشيشة في المنشآت الفندقية والسياحية وغلق أماكن لعب الأطفال وإلغاء الحفلات واستمرار خدمة التيك أواي".