"الصحة" تحذر من عادة شم الملابس الجديدة: تنقل كورونا

أكد الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن الفيروس يبقى على الأسطح ما بين جزء من الساعة وحتى 6 أيام كاملة.

وقال عطية خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الفيروس لا يتنقل إلا عند وضع اليد على الأسطح الملوثة ثم وضعها على الأنف أو العين وأن ذلك ما يسبب الاصابة بالفيروس.

وحذر عطية من عادة يقوم بها البعض عند شراء الملابس الجديدة حيث يقوم البعض بشم الملابس قبل قياسها أو ارتدائها مشددًا على أن قياس الملابس الجديدة لا ينقل العدوى نظرًا لأن الفيروس لا يدخل من جلد الإنسان وأن الخطورة في شم الملابس الجديدة وأن هذه العادة قد تنقل الفيروس للجهاز التنفسي: "غلط تقيس حاجة تروح شماها الأول ودي اللي فيها خطورة".

من جهة أخرى أكد عطية، أن معدل الاصابات في الفرق الطبية أقل من المتوقع بسبب تدريب فرق مكافحة العدوى وتأهيلها بشكل جيد ومدها بالمعدات والأدوات اللازمة وذلك قبل الأعلان عن ظهور أول الات كورونا في مصر.

وأشار عطية إلى أن الكمامات الجراحية أفضل من القماشية لكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة وأنها تحافظ على سلامته بشكل أفضل مشيرًا إلى أن الكمامات القماشية كافية بشرط أن يرتديها الجميع وأنها تمنع خروج الرذاذ من الفم.