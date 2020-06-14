الصحة: ارتداء القفازات لا معنى له.. ويعطي إحساسا كاذبا بالأمان

قال الدكتور إيهاب محمود عطية، مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، إنّ فيروس كورونا ينتقل من الشخص المصاب للسليم عن طريق الرذاذ الخارج من النفس، ويزيد عند السعال أو الكحة، لذلك نطالب بالتباعد بين الأشخاص المضطرين للنزول لأماكن العمل بمسافة لا تقل عن متر في كل الاتجاهات.

وأضاف عظية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، على فضائية extra news، أنّ فيروس كورونا لا ينتقل عبر الأسطح، لكن عبر الرذاذ أو النفس: "ارتداء القفازات ملهوش معنى، لما بلبسها بتحسسني إني في أمان بس في الحقيقة هي بتاخد من البيئة كل ملوثاتها وتنقلها، طول ما أنا مش لابس جوانتي هعرف كل شوية أغسل إيدي وأنا أفضل الناس تعمل كده".

وأشار مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، إلى أنّ الطريقة المثلى لتعامل شخص سليم مع مصاب أو مخالط، هو عدم الاقتراب منه، وإذا كان يتم عزله في المنزل فيجب تحجيمه في غرفة محددة لا يخرج منها، وعندما يدخل عليه شخص يجب أن يأخذ احتياطاته بارتداء الكمامة: "دلوقتي كلنا مخالطين، منفتكرش إن فيه حد هنشاور عليه نقول ده مخالط أو ده مش مخالط".