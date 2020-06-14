إصابة مدير الشؤون المالية بمديرية الصحة في المنوفية بكورونا

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إصابة صبري حسن مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية بفيروس كورونا، بعد إجراء التحاليل المعملية اللازمة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"، أن مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية الصحة شعر ببعض الأعراض، وجرى الاشتباه في إصابته، ومن ثم عُرض على الأطباء المتخصصين، وأجريت له الأشعة والفحوصات اللازمة، والتي أثبتت إصابته بالفيروس.

يٌذكر أن مديرية الصحة سجلت 4 إصابات بين القيادات بالمديرية، وهم الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد الهواري مدير مستشفى الشهداء المركزي، واللذان تماثلا للشفاء، إضافة إلى إصابة الدكتورة شيرين مسعد مدير العلاج الحر بالأمس، فضلًا عن إصابة مدير عام الشؤون المالية والإدارية اليوم.