مد فترة سحب كراسات الإعلان الـ13 للاسكان الاجتماعي الكترونيا

كشف المهندس عمرو خطاب عضو المكتب الفني لوزير الإسكان تفاصيل الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي.

وقال خطاب خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الإعلان الـ13 مختلفا عما قبله، لافتًا أن الوحدات الموجودة في الإعلان متواجدة بـ 10 محافظات منهم 8 محافظات في مدن الصعيد.

وأشار إلى أن المختلف في الإعلان الجديد هو أن معظم الإجراءات يتم القيام بها بشكل الكتروني منعًا للتزاحم، لافتًا لزيادة عدد كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكنة، ومدة فترة سحب الكراسات لشهر كامل وأسبوع مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد خطاب بجهود مصر في الإسكان الاجتماعي معتبرًا أنها قدمت المشروع الأكبر للاسكان الاجتماعي في العالم أجمع والتي استفاد منها مليون أسرة بواقع 4 ملايين مواطن.

وأشار إلى أن الدولة قدمت مشاريع الإسكان المتوسط والتي استفاد منها أكثر من 414 ألف شخص في مشروعات دار مصر وسكن مصر وأيضًا الإسكان الفاخر الممثل في مشروع جنة وتوفير وطرح 328 ألف قطعة أرض للإسكان الفاخر.