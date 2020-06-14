الإسكان: نفذنا 414 ألف وحدة.. وجار تنفيذ 230 ألف أخرى

قال عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنّ إسكان محدودي الدخل من أهم الموضوعات على أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت الوزارة طرح 13 إعلانا عن وحدات الإسكان الاجتماعي، وجرى تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 230 ألف وحدة سكنية جار تنفيذها.

وأضاف خطاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ مشروع الإسكان الاجتماعي لا يقتصر فقط على توفير وحدات سكنية للمواطنين، بل توفير فرص عمل وسكن لائق للمواطنين، "الوحدات كانت قبل 2014 تتسلم للأهالي بعد 10 و15 سنة وأهالينا كلهم عارفين كده، وكل ما تم إنتاجه خلال الـ30 والـ40 سنة تم إنتاجه فقط في 6 سنين".

واوضح أنّه جرى إصدار قانون لمعاقبة السماسرة تصل للحبس والغرامة وسحب الوحدة السكنية: "اللي سمسر في الوحدة هتتسحب منه واللي اشتراها منه بنية سيئة وتاجر في الدعم هو كمان هيخسر، والاتنين هيتعرضوا للمساءلة القانونية".

وأشار إلى أنّ وحدات الإسكان الاجتماعي غير قابلة للتجارة وغير قابلة للبيع والشراء، لأنها مدعمة من الدولة بنسبة 50% من ثمن الوحدة، كما أنّ المرافق والطرق تتكلف مليارات الجنيهات، إضافة للخدمات الصحية والشرطية والمدارس، كل تلك الخدمات تتحمل على سعر الوحدة بما لا يتجاوز 230 ألف جنيه أي ضعف ثمن الوحدة.