الإسكان: الإعلان الـ 13 في 10 محافظات وباب الحجز مفتوح حتى 4 يوليو

قال عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن محافظات الإعلان الـ 13 لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي هي "الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح"، لافتا إلى أن المقيمين بتلك المحافظات أو العاملين بها يستطيعون التقديم لحجز الوحدات حتى 4 يوليو المقبل.

وأضاف "خطاب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن هناك توقف بعض الشيء في استلام المواطنين لوحداتهم السكنية المتعلقة بالإعلانات السابقة بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح إلى أن شركات الاستعلام تعمل على الأرض لضمان وصول حق المواطن في شريحة محدودي الدخل حيث يجرى بحث اجتماعي دقيق جدا "عاوزين نطمن مش زي زمان مش أي حد يقدر يأخذ الوحدة غير مستحقي الوحدة ومنطبق عليه الشروط".

وأشار إلى أنه تم تحويل بعض الخدمات إلكترونيا بنسبة 70%، وتم إصدار إعلان منذ 4 أشهر بأن الاستلام أصبح متاح مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لافتا أنه يجرى حاليا تسليم الإعلانين الثامن والتاسع ويتم التجهيز لتسليم الإعلان العاشر.