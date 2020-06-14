سامي: "نسل الأغراب" دراما صعيدية اجتماعية وسعيد بالتعاون مع تامر مرسي

أعرب المخرج محمد سامي، عن سعادته بتعاقده مع المنتج تامر مرسي، لإخراج مسلسل "نسل الأغراب"، حيث يشارك في بطولته الفنانان أحمد السقا وأمير كرارة.

وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كتبت سيناريو المسلسل، هو موضوع قائم على بطلين، مينفعش بطل ومساعد، وجرى التعاقد مع أحمد السقا وأمير كرارة، وبدأنا التحضيرات من اليوم، وهو دراما صعيدية اجتماعية".

وتابع: "في الفترة الأخيرة في عدم اهتمام بالاسكريبت بشكل كبير، وده بيخلي فيه عدم جذب جماهيري، والعمل الفني دايمًا يبدأ من النص، وأتمنى إننا نقدم شيئًا رائعا للجمهور، ومسلسل (نسل الأغراب) بيحكي عن البيوت وهي أهم حاجة في رمضان، والمعالجة جديدة متعرضتش قبل كده".

وعن مسلسل "الإمبراطور"، من بطولة الفنان محمد رمضان، ويجسد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي: "قعدت مع محمد رمضان وقلنا عاوزين نقدم موضوع أحمد زكي، وقلت إن وحيد حامد لازم يكون موجود لأنه مؤلف كبير وعاصر أحمد زكي، وهو قالي إنه يحب يعمل مشروع عن أحمد زكي، بس مشغول السنة دي بمسلسل الجماعة، لأنه يتطلب بحثا هاما".

وتابع: "بعدها قررنا إننا نعمله لما يفضى، ومعرفش عنه حاجة غير كده، أو تفاصيل أكتر من كده".