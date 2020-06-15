نائب "الوفد" عن انتخابات الشيوخ: ممكن نتحالف مع مستقبل وطن أو الغد

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، جاهزية الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ كونها استحقاقا دستوريا، كما أن التحالفات خلال انتخابات مجلس الشيوخ واردة بنسبة 90% خاصة في نظام القائمة، ولكن حزب الوفد لم يحدد بعد الحزب الذي سيتحالف معه.

وأضاف "الهضيبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفي، أن المعارضة القوية تنطلق من قاعدة وطنية ولا تحمل أجندة خارجية، وحزب الوفد يلعب دور المعارضة الوطنية ويدعم الدولة كون المواطن هو المستفيد.

وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيتحالف خلال انتخابات مجلس الشيوخ مع الأحزاب التي تتبنى أيديولوجية مماثلة، "ممكن نتحالف مع مستقبل وطن أو حماة وطن أو الغد، إنما مستحيل التحالف مع النور".