من المريض إلى المعمل.. كيف يتم التعامل مع عينات تحليل مصابي كورونا؟

بعدما يتحصن جيدا بملابسه الواقية، يقترب شيئًا فشيئًا من المصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يمسك بأدواته ويمد يده بشجاعة لأخذ المسحة من فم وأنف المريض؛ لمتابعة حالته فور احتجازه في المستشفى، و بعد أن يقضي نحو 4 أيام في المستشفى لتلقي العلاج اللازم وفقا للبروتوكل العلاجي المقرر من الصحة، ومن ثم الاحتفاظ بالعينة في أنبوبة صغيرة داخل عُلبة مُحكمة الغلق، ويبدأ على الفور في غسل يديه جيدا والتخلص من بذلته في سلة المهملات فتهدأ أنفاسه قليلا ثم يمضي بالعينات إلى حيث يجرى تحليلها.

داخل معمل التحاليل يمضي أخصائي التحاليل ساعات طويلة لتحليل العينات المأخوذة من مصابي فيروس كورونا، وبحسب محمد السيد، الصيدلي ومدير معمل ووحدة تحاليل الـ PCR بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، يستغرق تحليل المسحة الواحدة من 4 ساعات ونصف إلى 5 ساعات كاملة داخل المعمل.

محمد: عينة كورونا بصيغة RNA ويتم تحويلها إلى DNA لتحليلها

عينة فيروس كورونا المأخوذة من المصاب تأتي بصيغة RNA وليست DNA ولذلك يتم وضعها على جهاز أولي لفصل DNA عن RNA، وفي الخطوة التالية يقوم جهاز الـ PCR بتحويل صيغة التحليل من RNA إلى DNA ليستطيع تحليله، وبعدها يتم وضع العينة في جهاز تحليل آخر ليتضح من خلاله إذا كانت العينة سلبي أم إيجابي، بحسب قول الدكتور محمد.

بحذر شديد يتعامل الطبيب العشريني مع مسحات فيروس كورونا خلال ساعات العمل على تحليلها، ومن بعد ظهور النتيجة يتم التخلص من عينة المسحة في النفايات التي تصنف ضمن النفايات الخطرة بمستشفيات العزل، ويتم التخلص منها أولا بأول لمنع انتشار العدوى بين العاملين بالمكان.

تحاليل مصابي فيروس كورونا لا تقتصر عند أخذ مسحات الفم والحلق والأنف، حيث يجلس أخصائي التحاليل ساعات طويلة من يومه داخل المعمل لتحليل عينات الدم المأخوذة من المرضى والمعروفة باسم cbc، وبحسب رواية سامية محمد، أخصائي كيميائي بمستشفى قها للعزل بالقليوبية لـ"الوطن"، "التمريض بيسحب عينة الدم من المريض أول ما بيوصل وبتيجي المعمل أبدأ في فحصها وبكون لابسة كل الواقيات الشخصية برضو البالطو والكمامة والنضارة للوقاية".

"Rapid test" هو جهاز لاختبار عينات الدم تشبه فكرته جهاز اختبار الحمل، حيث تظهر نتيجة العينة خلال دقائق قليلة، ولكن يلجأ إليها الأطباء في حالات قليلة، وبحسب قول مدير معمل تحاليل مستشفى أبو خليفة للعزل، "بنستخدمه أحيانا للناس اللي كانوا أجازات وراجعين شغل في المستشفى تاني أو الناس اللي عندهم أعراض خفيفة وحابين يتأكدوا لو ظهرت النتيجة إيجابي بيتم عمل المسحة".