مدير الطب العلاجي بالمنوفية يعود لعمله بعد شفائه من كورونا

عاد الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إلى عمله من جديد، بعد شفائه بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد.

ولاقت عودة "العجيزي" فرحة كبيرة من الموظفين نتيجة، حيث يعتبرونه "دينامو" الصحة بالمنوفية.

واستقبل العاملون في المديرية الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي، بالورود والشيكولاتة فرحًا بعودته.

من جانبه وجه "العجيزي" الشكر للعاملين بمديرية الصحة لشعورهم النبيل الذي غمره منذ إعلان إصابته بالفيروس وحتى عودته للعمل مرة أخرى، مؤكدا أن الأزمة ستمر بتكاتف الجيش الأبيض.