قاض يقترح قانونا لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة دون جمارك

قدّم المستشار أسامة إبراهيم الفيل، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، مشروع بقانون على منظومة استقبال الاقتراحات لرئاسة الجمهورية، لتحسين أسطول النقل في مصر وخفض تكلفته، بما يناسب إمكانات المواطنين المادية، ويشجع الصناعة المحلية، باستبدال أسطول السيارات المتهالكة في مصر بأخرى أحدث منها، دون جمارك.

وأضاف الفيل، لـ"الوطن"، أنّ السياسات أدت لتهالك أسطول السيارات بمصر، وعجز غالبية الشعب عن استبدال السيارات القديمة بأخرى أحدث منها بسعر مناسب، ولم يبحث أحد أسباب تلك المشكلة والحلول المناسبة لها، حتى يكون هناك أسطول حديث من السيارات بمصر، ويتم استبدال السيارات القديمة بأرخص التكاليف، بما ييسر على الشعب حياته ويوفر على الحكومة نفقات هائلة والناتجة عن الحوادث التي تسببها المركبات المخالفة لشروط الأمن والمتانة، وتعطلها الدائم والتي يحافظ عليها مالكيها بسبب عدم قدرتهم على تحديثها بأخرى نتيجة الغلو المفرط فى ثمن السيارات الجديدة والمستعملة.

وأوضح أنّ المشكلة نتجت عن تطبيق القانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، والذي أعطى لوزير التجارة السلطة في إصدار قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد.