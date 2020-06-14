لضمان سلامتك.. تعرف على الشروط الواجب توافرها بمراكز خدمات نقل الدم

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، لجأت وزارة الصحة إلى استخدام البلازما الخاصة بالمتعافين من فيروس كورونا، بعد أن أثبتت تلك التجربة نجاحها في التماثل للشفاء بشكل سريع، مما أدى إلى إقبال المتعافين على بنوك الدم للتبرع للمصابين.

وتستعرض "الوطن" الشروط والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها في حجرات الدم، إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في العاملين بها لضمان سلامة عملية نقل الدم، وفق الموقع الرسمي لوزارة الصحة:

الشروط والتجهيزات الواجب توافرها في حجرات سحب الدم

- أن تكون الغرفة صحية ومريحة للمتطوعين.

- ضرورة وجود منضدة مغطاة بالفورمايكا يوضع عليها جميع أجهزة التسجيل والتبويب.

- وجود طبيب بالحجرة لديه أدوات القياس "الضغط، وميزان الحرارة، وميزان أشخاص، وسماعة".

- توافر سرير.

- حجرة إدماء لعمليات الفصد وتكون مجهزة بوسائل إسعاف سريعة مثل "تروللي، أسطوانة أكسجين، وأدوية منبهه مثل الكورامين والكورتجين.

- أجهزة نقل الدم.

- مشروبات ساخنة وباردة.

الشروط والتجهيزات الواجب توافرها في حجرات تخزين الدم

- أن يكون بها ثلاجة كهربائية لحفظ الدم وبداخلها مروحة ومنظم للحرارة بالإضافة إلى ثلاجة عاديه لحفظ العينات والأمصال.

- أن توجد بحجرة المعمل منضده معملية وميكرسكوب حديث وحضانة كهربائية.

- جهاز لتحديد فصائل الدم وفحصها والأجهزة والزجاج والمستلزمات والأمصال الضرورية لتحديد الفصائل وباقي الفحوص المعملية الأخرى.

الأجهزة الواجب توافرها بحجرات الدم

- الأجهزة والمستلزمات اللازمة لإجراء فحوص عن مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي.

- أجهزة الكشف عن مرض الزهري.

- أجهزة فحص الدم للملاريا.

- حمام مائي متغير.

الشروط الواجب توافرها في العاملين ببنك الدم

- أن يكون مدير بنك الدم طبيب مرخص له وحاصل على مؤهل عالي ولا تقد مدة خبرته عن 3 سنوات.

- أن يعتمد شهادات الخبرة من مجلس مراقبة عمليات الدم ومشتقاته بوزارة الصحة.

- ضرورة توافر فئات فنية مساعده للمعمل وممرضات مدربات على أعمال نقل الدم.

- أن يقوم الطبيب المرخص له فقط بإجراء عملية نقل الدم دون السماح للفئات المساعده.

- ارتداء الملابس المناسبة للعمل