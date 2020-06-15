أول الغيث.. ثلاث رحلات بلجيكية تبشر بعودة السياحة الخارجية

أوشكت السياحة الخارجية على العودة إلى فنادق البحر الأحمر بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، فبعد أيام قليلة تستقبل فنادق الغردقة عدد من السائحين الأجانب عبر ثلاث رحلات قادمة من بلجيكا لتنتعتش الشواطئ مرة أخرى بالسائحين الأجانب.

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن عودة السياحة الخارجية إلى فنادق البحر الأحمر، حيث تستقبل الغردقة ثلاث رحلات طيران قادمة من بلجيكا يوم ٢٦ يونيو الجاري، وعلى متنها عدد من السائحين الأجانب.. لافتا إلى أنها كخطوة أولى ومؤشر على عودة السياحة الخارجية عبر بعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أن فنادق البحر الأحمر استعدت لاستقبال السياحة الخارجية.

وأكدت منال صلاح مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالغردقة، أن الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر التي تستقبل نزلاء السياحة الداخلية، مستعدة لاستقبال السياحة الخارجية بنفس الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء، وقامت لجان التفتيش المكونة من وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية بالتفتيش عليها ومنحها شهادة السلامة الصحية والتي وصل عددها إلى٩١ فندقاً.

وقال أسامة منير رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن إستقبال ثلاث رحلات طيران من بلجيكا هي "بداية الغيث" لعودة السياحة الخارجية، وقريباً ستعود السياحة الأوكرانية بالرغم من أن السوق السياحى في مصر يعتمد بالدرجة الأولى على السياحة الألمانية والتى وصلت ذروتها في العام الماضي، وتخطت نسبة ٦٠ ٪ من السوق السياحى المصري.

وأشار "منير" إلى أن وزير الخارجية الألماني وافق على إمكانية استثناء بعض الوجهات السياحية في بعض الدول من خارج الاتحاد الأوروبي لاستئناف حركة الطيران وعودة السياحة بها وعلى رأسها مصر، ولا تزال المفاوضات جارية في هذا الشأن، وسوف يعتمد ذلك على تطور نسب الإصابة والإجراءات الصحية والاحترازية في مصر، وتقرير منظمة السياحة العالمية.

وتوقع بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر أن تكون نسبة الأشغال منخفضة في بداية التشغيل للسياحة الخارجية، وذلك بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك بسبب المخاوف العالمية من السفر والتنقل في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً، مؤكدا أنها ستتزايد في الربع الأخير من العام الحالي، ومن المتوقع أن تصل إلى ٢٥ ٪ إبتداء من شهر أكتوبر المقبل.

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم عن استعداد فنادق مرسى علم لعودة السياحة الخارجية، بالتعاقد مع شركة أجنبية متخصصة لتدريب العاملين على الاشتراطات الجديدة طبقا لضوابط الصحة والسلامة المهنية، موضحاً أن حجوزات شهر يوليو المقبل لم تلغى بالإضافة إلى تلقيهم رسائل من بعض الشركات السياحية وعدد من السائحين، بتأكيد حجوزاتهم خلال الفترة المقبلة، موضحا أن خبر عودة السياحة الخارجية بفنادق البحر الأحمر قريبا، لاقى سعادة واستحسان من السائحين الأجانب في عدد من الدول الأجنبية والمترددين على مصر سنويا.

وأشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، إلى أن السياحة والطيران، مستعدين للعودة مرة أخرى إبتداء من أول يوليو المقبل، ولا نتوقع قدوم عشرات آلاف السائحين، ولكن مصر مستعدة، وتعلن استقبال السائحين بشكل آمن وفي ظروف آمنة بعد تجربة شهر ونصف سياحة داخلية مع الضوابط الاحترازية.

وأكد "العناني"، أن السياحة الداخلية تعمل الآن بطاقة 50%، ومن يخالف التعليمات من الفنادق والمنشآت السياحية يتم غلقه على الفور.

وتابع أن عودة السياحة ستكون ببطء لاسيما بعد معاناة شعوب العالم من الأزمات المالية، ولا نعرف إذا كان السائحين يمتلكون سيولة مالية أم لا، ولا نعرف هل ستسمح بلادهم لهم بالسفر للخارج أم لا، وهل منظم الرحلات السياحية ستكون ضوابطه ملائمة أم لا؟ ولذلك تم عمل إجراءات تحفيزية بعضها لأول مرة، مثل إعفاء التأشيرات السياحية للثلاث محافظات التي سمح لها بالعودة لاستقبال السياح، بالإضافة لتخفيض رسوم الخدمات الأرضية للطائرات، وتقليل أسعار المناطق الأثرية وتخفيض سعر الوقود للطائرات.