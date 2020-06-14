ضبط مركزين للعلاج الطبيعي بدون ترخيص بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارات الصحية بمدينتي الحسينية والصالحية الجديدة، حملة على المنشآت الطبية الخاصة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والتخسيس، يعملان بدون ترخيص بالحسينية والصالحية الجديدة، ويداران من خلال صيادلة غير مصرح لهم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

ويقوم الصيادلة بالمركزين بتقديم أنظمة للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بما يخالف قانون مزاولة مهنة الطب البشري، ويعرض الصحة العامة للمواطنين للخطر.

وضبطت الحملة عددًا من الأسرّة المخصصة للعلاج الطبيعي، وجهاز كفتيشن، وليزر، ومخالفات خاصة بالبيئة، وكمية غير مرخصة من الأدوية والمستلزمات، وبعضها تالفة ومستخدمة وغير مصرح بتداولها، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.

وحُررت 4 محاضر لازمة وحُرزت المضبوطات، واُتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة.