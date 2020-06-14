نهال نور: مخرج "النهاية" يعاني التهابا رئويا حادا

نشرت الفنانة نهال نور صورة لها مع ياسر سامي مخرج مسلسل "النهاية" عبر "انستجرام"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وعلقت "نور" على الصورة قائلة، "أبويا الروحي ومخرجنا العظيم أنكل ياسر عنده إلتهاب رئوي حاد بسبب تواجدنا في مصنع الحديد والصلب لفترة كبيرة في التصوير".

وأضافت، "ربنا يشفيه شفاء تام و يبعد عنه أي شر إلهي أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك إلهي أذهب البأس رب الناس شفاء لا يغادر سقما بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك انك على كل شيء قدير دعواتكم".

يذكر أن المخرج ياسر سامي تعرض لوعكة صحية شديدة، بسبب الإجهاد خلال تصوير مسلسل "النهاية" بدراما رمضان 2020.