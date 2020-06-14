للمتعافين من كورونا.. تعرف على شروط التبرع الآمن بالدم

أطلق المركز العربي للتوعية الصحية (وعي) التابع لاتحاد الأطباء العرب، حملة إلكترونية للحث على أهمية التبرع بالدم، لاسيما تبرع المتعافين من فيروس كورونا المستجد ببلازما دمهِم لمساعدة المصابين، وذلك في ظل تفشي الفيروس على مستوى دول العالم.

تأتي حملة التوعية التي أطلقها مركز وعي تلك، بالتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، واختارت المنظمة هذا العام شعار "تبرع بدمك واجعل العالم مكاناً أوفر صحة".

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن التبرع بالدم بشكل منتظم أمر مهم للمساهمة في إنقاذ حياة الكثيرين، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المتبرعين.

وتتضمن حملة مركز "وعي" منشورات وارشادات، لتوعية الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأهمية التبرع بالدم، والفوائد الصحية للتبرع والاجراءات الاحترازية قبل وأثناء وبعد التبرع.

كالتالي: