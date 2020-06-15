في لقاء قديم.. رجاء الجداوي: "ماكنش عندي فلوس اشتري جزمة قبل الفن"

نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي مقطع فيديو لوالدتها عبر حسابها الشخصي "فيس بوك"، من أحد اللقاءات التلفزيونية المسجلة.

وظهرت "الجداوي" مع الإعلامية مني الشاذلى، تتحدث خلالها عن معانتها قبل دخول التمثيل قائلة: "كنت دائما أرى أن الموظف يجب أن يرتدي زيا واحدا، وعندما قطع حذائي ربطت رجلي على الحذاء، كأنها كانت وجعاني".

وأضافت، "ماكنش عندي فلوس اشتري جزمة، وكانت وقتها بـ99 قرش، ولكن لم يكن المبلغ متوفرا معي، وعندما أصبحت عارضة للأزياء كنت أفتكر الجزمة، لذلك بقول عندما يمر الشخص بموقف صعب يجب ألا ينساه، ويشعر بالآخر".

يذكر أن حالة الفنانة رجاء الجداوي تدهورت خلال الأيام الماضية بعد إصابتها بفيروس "كورونا" رغم حقنها بـ"بلازما" المتعافين، وتم زيادة جرعة التنفس الصناعي.