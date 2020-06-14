لطلاب الثانوية.. فوائد ممارسة الرياضة لتقوية الذاكرة

حرصت وزارة الشباب والرياضة، منذ اللحظة الأولى على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومنها الحظر المنزلي، ومنع التجمعات، من خلال دعم الفئات الصغيرة في السن، حيث وجهت النصحية لطلاب الثانوية العامة للمارسة الرياضة، موضحة أهميتها.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، أهمية ممارسة التمارين الرياضية لتقوية الذاكرة، وفقا لما نشرته وزارة الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أهمية ممارسة الرياضة في تقوية الذاكرة

نصحت وزارة الشباب والرياضة بممارسة التمارين الرياضية ضمن مبادرتها البيت بداية، مع قرب فترة امتحانات الثانوية العامة، وتعرض الكثير من الطلبة لنسيان المعلومات، حيث أثبتت العديد من الدراسات مؤخرًا الأهمية الكبيرة للتمارين الرياضية في تقوية الذاكرة ومقاومة النسيان. فممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة بشكل منتظم من المنزل يساعد في تجديد خلايا المخ، خاصة الخلايا المسؤولة عن حفظ المعلومات، بالإضافة إلى أنها تساهم في تكوين خلايا جديدة وتزيد من نسبة ضخ الدم الذي بدوره يحافظ على قوة الذاكرة والتركيز ويقلل من النسيان.

يأتي ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتبعتها عدد من الوزارات وأجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.