لجنة الشباب والرياضة: إعادة النشاط الرياضي بوجود كورونا معادلة صعبة

قال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك منظومة متكاملة للعاملين في المنظومة الرياضية، وليس اللاعبين وحدهم، مؤكدا أن اللاعبين أصغر جزء في المنظومة بأكملها.

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن عودة النشاط الرياضي في ظل وجود إصابات بفيروس كورونا، معادلة صعبة بالأساس، تسلتزم الاتخاذ بتجارب الدول الأخرى، التي أعادت الرياضات التي بها مخاطر أكبر للإصابة بكورونا، مثل كرة القدم وكرة اليد والسلة: "كل دي ألعاب فيها مخاطر أكبر للتعرض للإصابة".

وأوضح أن الدولة المصرية، أدارت الأزمة منذ بدايتها حتى الآن، بشكل احترافي، سبقت من خلاله عدد من الدول الكبرى، التي كان يتوافر لديها إمكانات اقتصادية أكبر من مصر.

وأكد أن وزير الشباب والرياضة، تسعى قبل البدء مرة أخرى في عودة النشاط الرياضي، هو التأكد من سلامة وأمان المنظومة الرياضية: "مش هنفرح لما نرجع الأنشطة وتحصل إصابات ووفيات"، مشيرا إلى أنه مع إعادة أية دوريات في النشاط الرياضي، يجب أن يكون هناك تحليل لكل المشاركين قبل البدء في اللعب، بمدة 72 ساعة، مع وجود طبيب للعدوى وأخر متابع للحالات: "فيه إجراءات عالمية خاصة بمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، بأن يكون فيه بعض الفحوصات والكشوفات، قبل ممارسة النشاط الرياضي بـ72 ساعة".