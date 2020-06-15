حظك اليوم الإثنين 15-6-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يسكن مولود برج العذراء روح طفولية بريئة جدا، لا تستطيع الكره أو كتم حقد بداخلها، وتعامل من حولها بعفوية تامة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم قدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أعمالك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، تعرف اليوم كيف تقترب من الآخر بذكاء وتتألق سحرا وجاذبيةً.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مينا مسعود، ويوافق تاريخ ميلاده 17 سبتمبر.