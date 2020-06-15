صور.. رواد السوشيال ميديا يطرحون بوسترات "الاختيار 2" لكريم عبدالعزيز

بمجرد إعلان تعاقد الفنان كريم عبدالعزيز رسميا، على بطولة مسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل 2021.

بدأ ردوا السوشيال ميديا في طرح بوسترات للفنان كريم عبدالعزيز وهو يرتدي ملابس صعقة كصورة تخيلية من البوستر الحقيقي للمسلسل، على غرار بوستر "الاختيار 1" الي أدى بطولته الفنان أمير كرارة.

جدير بالذكر تم عقد خلال الأيام الماضية العديد من جلسات العمل بين المنتج تامر مرسي وحسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي والفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، لوضع الخطوط الرئيسية في العمل، ومن المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة الاستقرار على مؤلف وقصة المسلسل المقرر أن يقدمها كريم عبد العزيز رمضان 2021.