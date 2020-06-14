نجوم الفن يهنئون أمير كرارة على مسلسل "نسل الأغراب"

بمجرد إعلان الفنان أمير كرارة عن تعاقده على مسلسل "نسل الأغراب "مع شركة سينرجي، ونشر كرارة صورة تجمعه بالمنتج تامر مرسي والنجم أحمد السقا عبر انستجرام وعلق كرارة "نسل الإغراب رمضان2021 ان شاء الله تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج تامر مرسي".

وانهالت عليه التهاني من أصدقائه من الوسط الفني منهم ليلى علوي التي قالت "مبروك".

وأحمد السعدني "ألف ألف مبروك ربنا يوفقك إن شاء الله هتكسر الدنيا".

وقال أحمد رزق "مبروك يا غالي".

وأيضا شيكو قال "مبروك يا ابو سليم" وقال الشيف علاء الشربيني "الله أكبر مبروك يا أبو سليم يا جامد".

كما هنأه أيضا سليمان عيد ومحمود الليثي وأحمد فهمي ودينا فؤاد وأحمد خالد صالح وبدرية طلبة.

كما نشر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، صورة تجمعه بالفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، من كواليس المسلسل الذي سيعرض في رمضان 2021.