شركة مياه شرب مدن القناة: تطوير محطة معالجة بورفؤاد

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه جار تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم.

وشدد اللواء عصمت على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال طبقا للعقد المبرم مع الشركة المنفذة للأعمال المدنية بالمحطة، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة بكل دقة لخدمة أهالي بورفؤاد بجانب دعم مشروعات التنمية والاستثمار ببورسعيد ومشروعات شرق التفريعة.

كما تابع عصمت أعمال التطهير لخزان المياه الاستراتيجي المغذي لمحافظة بورسعيد سعة 50 ألف متر مكعب، والذي يعد من أهم عناصر منظومة الإمداد بالمياه للمحافظة، والذي يتم تشغيلة حال الطوارىء المختلفة لضمان استمرار تغذية مياه الشرب للمواطنين بمحافظة بورسعيد دون توقف.