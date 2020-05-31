محافظ بورسعيد يوجه بسرعة استكمال أعمال الصرف الصحي بسوق بورفؤاد الجديد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بسرعة الانتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحي، وأعمال الحماية المدنية بسوق بورفؤاد الجديد.

جاء ذلك بحضور المهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان ببورسعيد و مسؤولى التنظيم والإدارة بمجلس مدينة بورفؤاد.

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين مديرية الإسكان وحى بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة انجاز الأعمال القائمة بسوق بورفؤاد الجديد، وتذليل كافة العقبات تمهيدا لافتتاح السوق الجديد طبقا للجدول الزمنى المحدد.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة فى هذا الشأن لتنفيذ السوق الجديد ببورفؤاد على أعلى مستوى بما يضاهى الأسواق الحضارية الجديدة ببورسعيد ، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للمشروعات الجارى تنفيذها لسرعة انجازها فى المواعيد المقررة.