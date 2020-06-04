محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل سوق بورفؤاد الجديد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي بالأعمال القائمة بسوق بورفؤاد الجديد، موجها بسرعة الانتهاء من باقي أعمال شبكات الصرف الصحى، والحماية المدنية بسوق بورفؤاد الجديد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وعدد من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة التنسيق بين مدينة بورفؤاد ومختلف الجهات التنفيذية الأخرى لسرعة انجاز الأعمال القائمة بسوق بورفؤاد الجديد، وتذليل كافة العقبات تمهيدا لافتتاح السوق الجديد طبقا للجدول الزمنى المحدد.

كما وجه محافظ بورسعيد خلال الاجتماع باستكمال أعمال توصيل المرافق لمشروع 356 فدانا بجنوب بورسعيد والتنسيق بين كافة الجهات المختصة فى هذا الشأن، مؤكدا تقديم كافة الدعم للمشروعات الجارى تنفيذها بما يساهم فى سرعة انجازها فى المواعيد المقررة .