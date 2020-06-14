أمير طعيمة: محمد رمضان هو الاختيار الأمثل لتجسيد أحمد ذكي

أعلن الشاعر أمير طعيمة عبر حسابه بموقع تويتر تأييده للفنان محمد رمضان في تجسيد قصة حياة الفنان الراحل أحمد ذكي.

وعلق طعيمة قائلا "بالورقة وبالقلم: محمد رمضان هو بالفعل الاختيار الأنسب للقيام بدور الراحل العظيم أحمد ذكي والسلام عليكم".

جاء ذلك بعد حالة من الجدل التي انتشرت عبر السوشيال ميديا والوسط الصحفي بين مؤيد ومعارض لتأدية محمد رمضان دور أحمد ذكي.

كان الفنان محمد رمضان قد أعلن عن تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الامبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.

ونشر رمضان، مقطعاً في أثناء تقليده لـ "زكي" في أحد البرامج التليفزيونية، وعلق عليه قائلاً: "اللقاء ده من 8 سنوات، قلت أتمني تجسّيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان 2021، ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم".