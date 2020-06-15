حظك اليوم الاثنين 15-6-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بشخصيته الاجتماعية، كما أنه يفضل الخروج والتواجد في مجموعات كبيرة ولا يحب الوحدة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد يثير الخلافات فاصبر للغد حتى تعيد الدفء للعلاقات العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.