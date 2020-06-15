حظك اليوم الاثنين 15-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الحوت إبراز مهاراته الإبداعية، التفكير بهدوء، ويميل للأعمال الخيرية، فهو عطوف ومحب للخير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك وأن تراجع جيدا خطواتك تجنبا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في وضع معاكس.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك واستخدم منطقا سليما يجعلك مقنعا مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.