رئيس مدينة الغردقة يناقش مطالب المواطنين مع رؤساء الأحياء

عقد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، اجتماعا برؤساء الأحياء، لمناقشة مطالب المواطنين، وذلك بحضور اللواء إيهاب محمد رشاد رئيس حى جنوب واللواء حامد أحمد حامد رئيس حى شمال.

وأكد اللواء عاطف وجدى، على تكثيف الجهد والسعى نحو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فينطاق كل حي، مشددا على أهمية العمل على إرضاء المواطن عن أداء الأجهزة المحلية، معرباً عن تقديره للعمال والموظفين الذين يقومون بأداء عملهم على الوجه الأمثل وبإخلاص.

وناقش الاجتماع عددا من الملفات الهامة المتعلقة بقطاعات النظافة والتجميل والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والرقابة التموينية وإزالة التعديات ورصف الطرق وإنارتها، كما تم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بقانون التصالح فى مخالفات المباني.

وشدد اللواء عاطف وجدى، على عدم تعطيل أي مطلب للمواطنين طالما كان قانونيا مع حسن معاملة واستقبال المواطنين، كما ناقش جاهزية معدات الوحدة المحلية من سيارات ولوادر لمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وإزالة أي مخالفات مباني فورا ومصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفات والتحفظ عليها وعمل محضر بالواقعة للمخالف.

وأكد على تفقد أحوال الشارع وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الخدمة والمساهمة في تنفيذ بعض الخدمات بالمدينة، لافتاً إلى أهمية متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت.

وشدد رئيس مدينة الغردقة، على متابعة حصر احتياجات المستشفيات واتمام كافة الاستعدادات لمواجهة أي طارئ والتنبيه على العاملين بالتطهير بصفة مستمرة وبخاصة في الأماكن العامة التى يتردد عليها المواطنين، بالاضافة إلى التنبيه على نشر الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة، والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات، وذلك ضمن التدابير والاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطالب بتكثيف حملات التوعية بالمدينة وعلى مواقع التواصل الاجتماعى من خلال المنشورات التوعوية واللوحات الإرشادية الخاصة بالاجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة وزيادة الوعي الصحي للعاملين والمواطنين، معلنا قيامه بحملات يومية مفاجئة على كافة الجهات التى تقوم بالعمل فى الشوارع، للتأكد من إرتداء الكمامات ومتابعة تنفيذ القرارات والاجراءات الصحية.

وشدد رئيس مدينة الغردقة، على إغلاق الملاعب والأندية وغلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية، وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي، وغلق صالات الجيم بالمدينة، مشددا على تنفيذ وتطبيق القرارات والتعامل بحسم مع المخالفين.

ودعا إلى تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار ومنع الاتجار فى المواد الغذائية، والتأكيد على توافر المواد الغذائية بالأسواق وايصال الدعم لمستحقيه، مشددا على رؤساء الوحدات ومسئولى قطاعات الخدمات بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتوعية المواطنين والعاملين بكافة القطاعات.