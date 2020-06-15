تضاعف وفيات كورونا في مصر 100% خلال 48 ساعة.. ووزيرة الصحة تكشف السبب

شهدت أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد تضاعفًا بنسبة 100% خلال 48 ساعة فقط، بين يومي الجمعة حتى أمس الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، عن تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية للوفيات تسجلها مصر منذ دخول الوباء أراضيها.

وبرصد التسلسل في زيادة أعداد الوفيات اليومية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، فإن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن تسجيل 45 حالة وفاة يوم الجمعة الماضي.

وفي اليوم الذي تلاه، السبت، أعلنت الصحة عن تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، واستمر المعدل اليومي في الزيادة، عندما تم تسجيل 91 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس الأحد.

وبذلك فإن نسبة الزيادة التي سجلتها مصر خلال 48 ساعة بين الجمعة والأحد، جاءت بنسبة 100%، حيث ارتفع المعدل اليومي من 45 حالة إلى 91 حالة.

وعلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ارتفاع أرقام الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث شهد أول أمس السبت وأمس الأحد ارتفاعا ملحوظ في عدد الوفيات.

وقالت زايد، إنه عندما تم مراجعة الوفيات بشكل عام ومقارنتها بالعام الماضي والعام الحالي في نفس الشهور، وجدنا زيادة المتوفين جراء أمراض القلب والسكر.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الزيادة في أعداد أصحاب الأمراض غير السارية ينعكس على أعداد الوفيات حال إصابته بكورونا، "حياتهم مهددة بكورونا، أكثر فئة نخاف عليها من الكورونا، هي فئة اللي عندهم أمراض مزمنة وخاصة كبار السن منهم، عندما زادت الوفيات من هذه الفئة زادت وفيات كورونا".