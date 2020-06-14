عاجل.. وزيرة الصحة: أصحاب الأمراض المزمنة وراء ارتفاع أعداد وفيات كورونا

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ارتفاع أرقام الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فذكرت أن أمس واليوم شهد ارتفاعا ملحوظ في عدد الوفيات، وعندما تم مراجعة الوفيات بشكل عام ومقارنتها بالعام الماضي والعام الحالي في نفس الشهور، وجدنا زيادة المتوفين جراء أمراض القلب والسكر.

وأضافت "زايد"، خلال تصريحات خاصة لشاشة "Extra news"، أنه منذ بداية تفشي الجائحة أصدرت قرارًا بأن يصرف أصحاب الأمراض المزمنة علاجهم سواء من كان على نفقة الدولة أو التأمين الصحي لمدة 3 شهور مرة واحدة من أجل التخفيف عن معاناة المواطنين وطمأنتهم.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الزيادة في أعداد أصحاب الأمراض غير السارية ينعكس على أعداد الوفيات حال إصابته بكورونا، "حياتهم مهددة بكورونا، أكثر فئة نخاف عليها من الكورونا، هي فئة اللي عندهم أمراض مزمنة وخاصة كبار السن منهم، لما زات الوفيات من هذه الفئة زادت وفيات كورونا".