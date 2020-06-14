عاجل.. وزيرة الصحة تحسم الجدل بشأن فصائل الدم الأكثر عرضة بكورونا

ناشدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، القطاع العام والخاص بالقطاع الصحي بالعمل المنتظم والدائم ليس فقط في فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولكن أيضًا في الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والأورام، من أجل التخفيف عن المواطنين، والحفاظ على عدم زيادة نسبة الوفيات.

وأضافت "زايد"، خلال تصريحات خاصة لشاشة "Extra news"، أن الحديث حول أن فصائل الدم "o" اقل عرضه للإصابة بفيروس كورونا، أو أن هناك فصائل دم أخرى أكثر عرضه غير دقيق حتى الآن، ولا يوجد أي أوراق علمية أو بحثية تؤكد هذه النظرية.

وتابع: "الصحيح بقى أن نسبة الإصابات بين الذكور والإناث من 60- 40%، أي أن الذكور أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا عن الإناث، وهذا ليس موجود في مصر فقط، ولكن في العالم أجمع، وبالتالي ينعكس على نسبة الوفيات".