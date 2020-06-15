سلبية عينة كورونا لأول مولودة داخل الحجر الصحي بقها

أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي، سلبية العينة الخاصة الرضيعة "مسك"، والتي تعد أول مولودة داخل الحجر الصحي لأم مصابة بفيروس كورونا.

كانت مستشفي قها للحجر الصحي قد شهدت أول حالة ولادة لمصابة بفيروس كورونا، حيث تعمل الأم صيدلية بمستشفى ناصر العام، وتدعى "شيماء ع"، وأصيب أثناء عملها، وحُجزت بالمستشفى، وعندما عانت من آلام الولادة أجريت لها العملية داخل المستشفى، وأسمت مولودتها "مسك".

وأجرى الجراحة الدكتور أحمد مصطفى أخصائي التخدير، والدكتور إسلام شمس أخصائي أمراض النساء والتوليد، والدكتور أحمد سامي نائب رئيس قسم النساء، والممرضتين حنان فرحات ودعاء رضا، وأشرف على تعقيم الأجهزة رضا عرفات مسؤول قسم صيانة الأجهزة بالمستشفى.