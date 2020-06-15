دست له السم.. ربة منزل تقتل زوجها في كفر شكر لمنعها من زيارة شقيقها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض مصرع سائق بكفر شكر ادعت زوجته وفاته طبيعيا بينما تبين أنها من دست له السم في العصير بسبب الخلافات الزوجية للتخلص منه للأبد.

تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بلاغا بوفاة سائق في ظروف غامضة تبين من تحريات المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر أن الزوج المتوفى يدعى "السيد. ك" 56 سنة سائق ومقيم اسنيت كفر شكر وادعت زوجته وفاته طبيعيا.

وبسؤال الزوجه وتدعى "ولاء ا م" ربة منزل، مقيمة ذات العنوان وبتشكيل فريق بحث جنائي تبين لرجال المباحث كذب ادعاء الزوجة.

وبتضييق الخناق على الزوجة اعترفت بارتكابها الجريمة حيث وضعت سم فئران في كوب عصير للتخلص من زوجها نظرا لتعدد الخلافات الزوجية بينهما، وكان آخرها منعها من زيارة شقيقها المحبوس بليمان أبو زعبل.