والدة طبيبة استشهدت بكورونا تبكي لوفاة ابنتها وزوجها بكورونا

أجهشت كريمة صابر والدة الطبيبة الشهيدة هبة نبيل، بالبكاء الشديد على الهواء، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وتحدثت كريمة عن فقد زوجها وابنتها مشيرة إلى أن العدوى انتقلت إلى ابنتها من خلال والدها، موضحة أنها الطبيبة الراحلة كانت تصر على علاج والدها بنفسها وكانت تختلط به بشكل كبير، وتابعت: "والدها كان يعاني من مرض السكري ولم يتحمل ومات: "وحالة هبة تدهورت عقب رحيل والدها حتى فارقت الحياة واحتسبها شهيدة عند الله".

ولفتت "كريمة صابر"، إلى أن ابنتها كانت بتحظى بحب وتقدير الجميع، وكانت مثالية في علمها ودينها واحترام الآخرين، وتابعت: "إسكندرية كلها صلت عليها صلاة الغائب".

من جانبها قالت الدكتورة هاجر نبيل، شقيقة الطبيبة المتوفاة، خلال اتصال مشترك: "هبة هي صاحبتي ومليش حد في الدنيا غيرها، واتمنى من الجميع أن يدعوا لها".