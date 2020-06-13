نقيب أطباء العلاج الطبيعي ينعى ثاني شهيدة كورونا من أعضاء النقابة

نعى الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، ثاني حالة وفاة بين أعضاء النقابة، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ننعى الابنة والزميلة الدكتورة هبة نبيل، تقبلها الله في أعلى درجات الجنة وأنزلها منازل الشهداء".

وكانت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، سجلت أول ضحايا كورونا بين أعضائها الدكتور عبدالناصر حسن نقيب العلاج الطبيعي بالأقصر، وهو مدير مستشفى الأقصر العام السابق، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعية الله أن يغفرله ويسكنه فسيح جناته.

وصرح النقيب العام للعلاج الطبيعي، بأنَّ النقابة قررت صرف مبلغ 2000 جنيه لأعضائها العاملين بمستشفيات العزل لمرضى كورونا، موضحًا أن عددهم 200 عضو من العلاج الطبيعي، موضحًا أنَّ عدد الإصابات بين فريق العلاج الطبيعي بلغت 80 حالة حتى الآن.

وأكّد أنَّ هذا المبلغ المصروف، نوع من الدعم والتقدير لهم في دورهم للمشاركة بمواجهة الوباء.

وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أنَّه تبرع لصالح مقاومة هذا الفيروس بـ250 ألف جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر 037037، معربًا عن امتنان النقابة لكل الجهود المبذولة بداية من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وجميع طوائف الشعب المصري، وبالأخص وزارة الصحة وقياداتها، وجميع العاملين بها، قائلا: "نحن نقدر ونثمن جهودكم المخلصة، والمبذولة نحو تحملكم أعباء المسؤولية الجسام التي عاتقكم".