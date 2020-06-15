بالأسماء.. 78 فندقا تحصل على الشهادة الصحية في البحر الأحمر

تسلمت مجموعة من الفنادق، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية أن إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن وصلت إلى 232 فندقا، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

فنادق البحر الأحمر التي حصلت على الشهادة الصحية

ـ فندق فنادير بالجونة.

ـ فندق موازيك بالجونة.

ـ فندق شيراتون ميرامار بالجونة.

ـ فندق إنشنت ساند بالجونة.

ـ فندق أوشن فيو بالجونة.

ـ فندق هاواي لوجاردن أكوا بارك ريزورت بالغردقة.

ـ فندق جاردن بيتش.

ـ فندق بور ميريت.

فندق صني بيتش.

فندق وردة الصحراء.

فندق القصر القديم.

فندق قرية الشجرة.

فندق شمس سفاجا.

فندق هورجادا جولد بيتش.

فندق ترتلز إن.

فندق تروبيتل سهل حشيش.

فندق كوكس كلوب.

فندق كازاكواك.

فندق ثري كورنرز ريحانة ريزورت.

فندق هاواي ريفيرا أكوا بارك ريزورت.

فندق كورال بيتش.

فندق وايت بيتش.

فندق أكوا جوي ريورت باي صن رايز بالغردقة.

فندق شتايجنبر جر أكوا ماجيك بالغردقة.

فندق الإليزية.

فندق كليوباترا للمنتجعات الفاخرة.

فندق هيلتون بلازا.

فندق على باشا.

فندق كابتن إن.

فندق شتايجنبر جر الجولف ريزورت.

فندق الخمسة.

فندق موفينبك الجونة.

فندق جاز أكوا مارينا.

فندق بالما دي ميرت.

فندق هاواي سيزار بالاس هوتيل أكوا بارك.

فندق سندباد أكوا بارك.

فندق رويال مكادي.

فندق شتيجنبرجر الداو بيتش هوتيل.

فندق تايتنك أوازيس.

فندق سي جل.

فندق ريزورت هيلتون لونج بيتش بالغردقة.

فندق جنكل أكوا بارك بالغردقة.

فندق الفرعون أزور ريزورت بالغردقة.

فندق ريجينا سويس آن ريزورت.

فندق بيلا فيستا.

فندق دوار العمدة.

فندق سلطان باي.

فندق التبة بل فيو.

فندق كلوب باراديسيو.

فندق سمرا باي.

فندق ماريوت.

فندق تيوليب.

فندق رويال تبوليب.

فندق هيلتون مرسى علم نوبيان ريزورت.

فندق لحمي باي.

فندق المالكية.

فندق منتجع كونتننتال.

فندق هيلتون النور.

فندق سي ورلد.

فندق أكاسيا سويس آن ريزورت.

فندق أكاسيا جاردنز.

فندق الياسمين بالاس.

فندق الباتروس ستيادل.

فندق ألف ليلية وليلة.

فندق روما.

فندق أكيونكس ثري كورنرز.

فندق ثري كورنرز الفيروز بلازا.

فندق ثري كورنرز هابي لايف.

فندق ثري كورنرز سي بيتش ريزورت.

فندق كلوب أزور.

فندق رويال أزور.

فندق جنة سفاجا.

فندق تيتانك بيتش.

فندق سانت ماريا.

فندق إيه إم سي هوتيل.

فندق نوفتيل مرسى علم.

فندق بلو لاجون بمرسى علم.

فندق أميرالد لاجون.