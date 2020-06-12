"السياحة" تسلم 14 فندقا بـ6 محافظات شهادة السلامة الصحية

تسلم 14 فندقا بست محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى والأقصر وبورسعيد ودمياط، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار السيد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، في تصريحات صحفية، الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 6 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي تيتانك بيش، وسانت ماريا، وايه ام سي هوتيل، ونوفتيل مرسي علم، وبلو لاجون مرسي علم، اميرالد لاجون مرسي علم، وفندق واحد بمحافظة جنوب سيناء هو فندق كورال السياحية نويبع "هيلتون نويبع سابقا"، وفندقين بالقاهرة الكبرى هما جراند اوتيل، وشتيجنبرجر التحرير، وفندق واحد بمحافظة الأقصر هو فندق وندسور، و3 فنادق بمحافظة بورسعيد هي النورس، واركان بورسعيد، وبورتو سعيد، وفندق واحد بمحافظة دمياط هو فندق طيبة رأس البر.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 232 فندقا، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.