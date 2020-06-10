5 فنادق جديدة تحصل على شهادة السلامة الصحية بالبحر الأحمر

أقرت لجان الفحص، اليوم الأربعاء، استيفاء 5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر وحصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة طبقا للضوابط والاشتراطات وهي الياسمين بالاس، والباتروس ستيادل، وألف ليلة وليلة، وروما، واكيونكس ثري كورنرز.

وكشف عماد طه ،مدير عام فندق سياحي بالغردقة، لـ"الوطن"، أن لجان فحص من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية تقوم بالمرور على عدد من فنادق البحر الأحمر لاستيفاء الضوابط والشروط المقررة للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل واستقبال نزلاء السياحة الداخلية بفنادق البحر الأحمر.

وكانت أعلنت وزارة السياحة اليوم تسلم 22 فندقا بستة محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والقاهرة الكبرى ومطروح والبحيرة، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

جدير بالذكر الفنادق الحاصلة على شهادة الصلاحية و التشغيل من وزارة السياحة بالبحرالاحمر حتى اليوم هي.. شتايجنبرجر ، وايت بيتش الباتروس ، هاواي لو جاردان ، هاواي ريفيرا ، هاواي سيزار بالاس ، صني بيتش ، بالما دي ميريت ، تروبيتيل سهل حشيش ، فنادير ، موزاييك ، إنشنت ساند ، أوشن ڤيو ، جاردن بيتش، بور ميريت ، وردة الصحراء ، القصر القديم ، ترتلز إن ، كوكس كلوب ، كازاكوك ، ثري كورنرز ريحانة ريزورت ، كورال بيتش ، وايت بيتش ، سندباد اكوابارك ، اكواجوي ريزورت باي ، علي باشا ، كابتن إن ، موڤنبيك الجونة ، الخمسة ، و جازاكوا مارينا ، رويال مكادي ، شتايجنبرجر الجولف ريزورت ، جولدن بيتش ، هيلتون بلازا ، شيراتون ميرامار ، الاليزيه ، تيتانك رويال ، كليوباترا ، شمس سفاجا ، شجرة مرسي علم