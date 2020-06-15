مسؤلة عن التبرع ببلازما الدم: يجب على وزارة الصحة تسهيل الأمور للتبرع

قالت الدكتورة رنا نادي مصطفى طبيبة بالإدارة الطبية بجامعة الأزهر في أسيوط وعضو الفريق المسؤل عن التبرع ببلازما الدم، إننا بدأنا بالحملة الشعبية للتواصل بين متبرعي البلازما ومرضي فيروس كورونا، وأصبح لدينا موقع إلكتروني عليه ما يقارب من 2000 مستخدم من جميع أنحاء الجمهورية ما بين متبرع ومستخدم للخدمة، "بنكلم المتبرع ونشوف إذا كان ملائم للتبرع والتواصل أيضا مع المستفيد وتجميعهم مع بعضهم في أماكن هم من يتفقوا عليها في المستشفيات الخاصة أو من خلالنا في مستشفي الدمرداش وتوصلنا مع بنك الدم فيها وتحديد أيام معينة للتواصل".

وأضافت مصطفى، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن عدد المحتاجين للبلازما كبير جداً أكثر من المتبرعين "ومن خلال الجروب الذي يضم 2000 شخص نستطيع أن نقول إن هناك حوالي 1500 شخص يحتاج للبلازما و 500 فقط هم المتبرعين وبهذا الشكل تكون النسبة قليلة جداً".

وتابعت، أنه بالنسبة المتبرعين بالبلازما فهي تعد مسؤلية تجاه أهلك وحماية للآخرين، "بعد ما الناس اللي بنكون على اتصال بيهم وبنتأكد أنهم تم شفائهم بعد 14 يوم وتعافيهم ويتم المتابعة معهم حتي بتبرعوا أيضاً لمرضي آخرين".

واستكملت، أتمني الوصول لأكبر عدد من المتبرعين والوزارة تسهل الأمور بشكل أكثر من ذلك "في ناس في الصعيد مبيكونوش عارفين يتبرعوا فين، وأن في محافظة الإسكندرية في ناس كتير عاوزة تتبرع لكن بياخدوا وقت طويل حتي يصل بنك الدم إليهم فيضطروا للنزول القاهرة بعد التواصل معنا والترتيب مع مستشفي الدمرداش ليتبرعوا".