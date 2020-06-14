أستاذ أمراض الأوعية الدموية: فيروس كورونا يسبب جلطات في القلب والمخ

قال الدكتور هشام صلاح، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، إن هناك فئات قد تكون عرضة من مرضى القلب والمصابين بضغط الدم، للوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية مفيدة شيحة وسهر جودة مقدمتي برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة "سي بي سي": "بعض الدراسات في الصين، قالت إن من تزيد أعمارهم عن 80 عاما تكون نسبة الوفيات لديهم أعلى قياسا بالأعمار الأقل وتصل فوق 14%، مقابل 10% لمصابي القلب، و6% لمرضى الضغط".

وتابع: "مريض الضغط الذي يحصل على علاجه يكون أكثر تحصنًا من كورونا مقارنة بالمريض الذي لا ينتظم في الحصول على العلاج".

وحول إمكانية فيروس كورونا في التسبب بجلطات في القلب، قال صلاح: "دي الحقيقة المرة اللي اكتشفناها، إحنا فاهمين إن الفيروس تنفسي يصيب الرئتين، لكن ابتدينا نكتشف إنه بدأ يصيب الأوعية الدوية ويسبب جلطات في الرئة، وابتدينا نلاحظ حدوث جلطات زيادة في المخ والقلب وتخثرات في الدم بأوعية الدم الطرية".