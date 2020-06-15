عوف: أدوية البرتوكول العلاجي لكورونا ستتوفر بالصيدليات وتصرف بالروشتات

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، على أزمة تكدس المواطنين أمام صيدليات الإسعاف المخصصة لصرف علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فذكر أنه كان هناك اجتماع مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وشركات الأدوية منذ 10 أيام، وحثت فيه الوزيرة الشركات مضاعفة الإنتاج من الأدوية لمواجهة نقص الأدوية الخاصة بكورونا.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن خلال هذا الأسبوع سيتم ضخ كميات أكبر من الأدوية الخاصة بكورونا وفقا للبرتوكول العلاجي وسيتم مد الموزعين الرسمين بها وفقا لضوابط تخضع لرقابة هيئة الدواء عبر التفتيش الصيدلي منعا لظهور السوق السوداء وذلك بآليات فنية، عبر مطابقة صرف الأدوية بالروشتات فيما يخص "ازيثرومايسين" حتى يكون بوسع الصيدلي الحصول على كميات مجددًا ومنعًا لتكالب الناس عليها.

وفيما يخص الفيتامينات، أكد رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن تلك الأدوية ستكون متوفرة ولكن تخضع للروشتة وسنعتمد على وعي المواطن، كما أن الشركات بدأت الفعل مضاعفة الإنتاج وضخت كميات في الأسواق لكن أثرها سيظهر خلال الأيام المقبلة حيث أن الكميات الكبيرة التي يتم توزيع الأدوية فيها بين الصيدليات تتجاوز 75 ألف صيدلية.

ونفى عوف أن تكون هناك أزمة في مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن الدولة ومنذ بداية الجائحة تابعت عن كثب توافر مستلزمات الإنتاج ولدينا مخزون استراتيجي نتيجة الخطوة الاستباقية يكفي لمدة 6 أشهر.