شعبة الأدوية: مصنع مصري ضمن 5 آخرين على مستوى العالم لتصنيع ريمديسيفير

أكد الدكتور علي عوف رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن مصنع مصري ضمن 5 مصانع أدوية على مستوى العالم حصل على حق تصنيع دواء "ريمديسيفير" المخصص لعلاج فيروس كورونا.

وقال عوف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن تصنيع الدواء محليًا سيساعد في مواجهة الفيروس والعلاج المباشر.

وأوضح عوف أن ذلك يؤكد ريادة مصر في صناعة الدواء على مستوى المنطقة وأن مصر ستصدر الدواء لعدد كبير من دول العالم.

وكشف عوف كواليس اجتماع غرفة صناعة الأدوية مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والتي أوصت بزيادة الإنتاج، خاصة للفيتامينات والمكملات وطالبت بمضاعفة الإنتاج لتلبية الطلب على المكملات الغذائية، مشددًا على أنها ستكون متوافرة في الصيدليات، وسيكون هناك آلية جديدة لتوزيعها مع تشديد الرقابة الصيدلية عليها.