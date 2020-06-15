عضو لجنة الفتوى: بائعو "الكمامة الدوارة" آثمون شرعا

قال الشيخ صالح عبدالحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إنّ الأشخاص الذين يستخدمون "الكمامة الدوارة" آثمين شرعا، كونها أحد مسببات الضرر والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ المتاجرين بالكمامات بعد استخدامها يجب معاقبتهم بالقانون، فهذه التصرفات غير المسؤولة تضر بالإنسان وتتسب في إصابته بفيروس كورونا وتساهم بنشر الوباء.

وأكد أنّه وبالنسبة للأشخاص ممن ينقلون العدوى بين المواطنين، ويعلمون أنّ الكمامات حاملة لفيروس كورونا ويبيعونها، فحكمهم في الشرع هو "القتل العمد"، مشيرا إلى أنّ من يبصق في الأماكن العامة ويعلم أنّه مصاب بالفيروس، فهو آثم، وينتظره عذاب أليم من الله.