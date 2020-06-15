أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في الأسعار لليوم الثاني على التوالي، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند ذات النقطة منذ نهاية تعاملات أول أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحلات الصاغة على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 886 و888 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 775 و777 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 664 و666 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و216 جنيها.