المالية: صرف رواتب العاملين مبكرا كلفنا 40 مليون جنيه

قال الدكتور محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إنّ وزارة المالية وخلال الـ3 أشهر الماضية، بكّرت مواعيد صرف رواتب العاملين، تفاعلا منها للأحداث التي تمر بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنّ مرتبات وحوافز ومكافآت الموظفين العاملين في الدولة، تستهلك من الموازنة العامة للدولة بمقدار الخمس أو 301 مليار جنيه، موضحا أنّ الصرف المبكر للمرتبات يقابله تكلفة إضافية لخروج مبالغ من الخزانة العامة قبل مواعيدها: "اليوم الواحد بيتكلف حوالي 6 ملايين جنيه، يعني بنتكلم على تكلفة لتقديم الرواتب بتتحملها الدولة تصل لـ40 مليون جنيه".

وأكد أنّ إخطار الموظفين يتم من خلال الكتب والتعليمات والمنشورات التي تصدرها وزارة المالية للجهات الحكومية، وتم البدء في الإعلان عن ذلك منذ بداية الشهر الحالي، حتى تبلغ الجهات الحكومية العاملين بها وحتى لا يكون هناك زحام، مشيرا إلى أنّ صرف المرتبات يتم من خلال طريقة إلكترونية، إذ خصمت الجهات الحكومية مبالغ مستحقات العاملين من الحسابات البنكية، وجرى إضافتها للحساب البنكي للعاملين.